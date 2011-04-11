Пять причин, по которым необходимо есть капусту

09:28, 11 апреля 2011
Зарубежные новости
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Полезна от кочерыжки до последнего листа

Капуста полезна от кочерыжки до последнего листочка, и ее можно использовать в приготовлении самых разнообразных блюд. По мнению диетологов, капуста – это один из самых полезных для здоровья овощей, пишет Портал вашего здоровья.

Во-первых, в капуста богата витамином С, которые необходим для работы иммунной системы, для здоровой кожи и волос.
Витамин А способствует росту клеток, укрепляет волосы и улучшает кожу, в особенности, в старшем возрасте. Этот витамин необходим нам для здоровья глаз, а его недостаток может стать причиной потери зрения.

Капуста богата фитодобавками, помогающими выводить из организма токсины и свободные радикалы, которые могут вызвать раковые заболевания. Эти вещества также снижают уровень холестерина и способствуют здоровой работе сердца и сосудов. Фитодобавки защищают организм от аллергенов, и поэтому очень полезны всем, кто страдает от аллергий и астмы.

В капусте содержится большое количество железа, без которого не могут функционировать красные кровяные тельца, переносящие кислород. Когда в организме не хватает кислорода, мы чувствуем усталость и недостаток концентрации. Во время беременности железо особенно необходимо для развития организма и мозга ребенка.

Кроме прочего, капуста является богатым источником витамина Е. Этот витамин необходим для того, чтобы витамины А и С успешно усваивались организмом. Также, витамин Е участвует в работе мужской и женской репродуктивных систем.

Таким образом, даже если вы не являетесь большим любителем капусты, вам не следует окончательно вычеркивать этот овощ из своего рациона питания.
 

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