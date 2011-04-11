Черный чай для твоей красоты

Есть распространенный миф, что черный чай портит цвет лица. Ученые подтверждают, что крепкий черный портит цвет, но не лица, а зубов (зубы темнеют). А для цвета лица чай очень полезен. Впрочем, и для красоты в целом.



При покраснении глаз

Если у тебя от переутомления покраснели глаза, снять воспаление помогут чайные примочки. Залей чай (1 ч. ложку) кипятком (50 мл), дай настояться в течение 30 минут, процеди. Погрузи в чай ватные диски или ватные тампоны и наложите их на глаза. Держи примочки на глазах в течение 1–2 минут, после чего меняй на новые. Всего рекомендуется сделать 3–4 подхода.

После процедуры умойтесь прохладной водой и нанеси крем для век.

Если нет времени возиться с заваркой и дисками, можно пользоваться чайными пакетиками (особенно для косметических целей хороши пакетики круглой формы).

Автозагар

Жаль, но избыточное количество солнечных ванн вредно для кожи (как и злоупотребление солярием), а крема-автозагары и бронзанты сушат кожу и ускоряют старение. А так хочется круглый год иметь живой цвет лица и легкий загар!

Раньше для этих целей использовали настрой из чая: 1 чайную ложку чая нужно залить кипятком и кипятить в течение 2–3 минут, процедить. Автозагар готов.Протирайте лицо утром и вечером, не забывайте взбалтывать «зелье», храните его в холодильнике и не ленитесь через день заваривать новое.

Против морщин

Завари чай средней крепости. Намочи в чае полотенце или марлю и положите на лицо. Прикрой влажную ткань сухим полотенцем. При сухой коже компресс рекомендуется держать 15 минут, при нормальной 25. Делайте компрессы - 1–2 раза в неделю, для закрепления результата нужно будет сделать от 10 до 20 процедур.

Механизм действия интуитивно понятен: под действием тепла и влаги кожа просыпается, начинает дышать и насыщается полезными веществами, которые содержатся в чае.

Ингаляция для кожи

Смешай 3 ч. ложки заварки, 3 ч. ложки мяты и 3 ч. ложки валерианы. Пересыпь смесь в широкую кастрюлю и залей кипятком. Наклонись над кастрюлей, накройся полотенцем и дыши. Поры откроются, шлаки под действием пара начнут вымываться. Очень хорошо проводить ингаляцию на предварительно очищенную кожу.

После процедуры омой лицо прохладной водой и нанеси увлажняющий крем.

Естественно, для проведения любой процедуры желательно подготовить чай высокого качества, без красителей и ароматизаторов.

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