4 ранних признака инсульта

4 простых шага к распознаванию инсульта.

1. Надо попросить человека улыбнуться. Если это правда инсульт, он не сможет этого сделать обоими уголками рта. Улыбка получится кривой.

2. Попроси сказать просто предложение вроде «Сегодня хорошая погода». Не сможет сказать внятно.

3. Попроси поднять одновременно обе руки. Если это инсульт - не сможет, или сможет только частично.

4. Попроси высунуть язык. Если он искривлен, повернут - это тоже неблагоприятный признак.

Если проблемы возникнут даже с одним из заданий: немедленно звонить в «скорую» и по телефону описывать симптомы.

КОММЕНТАРИЙ «НЕОТЛОЖКИ»

- Все верно. Один из первых признаков инсульта: нарушение речи, - говорит врач «Скорой помощи» Михаил Коневский. - Человек говорит неправильно или вообще ничего не может сказать. Иногда мы просим больного оскалить зубы. Половина рта при инсульте как бы провисает.

Тяжело двигать или правой ногой и правой рукой - или левой ногой и левой рукой. Что характерно, если потеряна подвижность слева, то пострадала правая половина мозга. И наоборот.

При признаках инсульта больного надо уложить, под голову небольшую подушку или свернутую куртку, обеспечить доступ свежего воздуха. Звонить в «скорую» надо, описывать симптомы надо. Но перед тем, как настаивать на приезде неотложки к вам, стоит подумать: а не скорее ли самим довезти человека (очень аккуратно, лежа на заднем сидении, с открытыми окнами) до ближайшего медучреждения? Особенно, если инсульт случился за городом.

Чем раньше начнется медикаментозное лечение, тем больше шансов что человек не умрет, не будет парализован.

kp.ru