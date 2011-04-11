Самые эффективные народные лекарства

Ученые открывают все новые и новые возможности известных растений защищать наше тело.

1. Гинкго билоба. В листьях этого растения содержится уникальный компонент (bilobalide), который защищает клетки мозга от разрушения. Принимая в течение трех месяцев препараты с экстрактом из гинкго, вы обязательно заметите результат: если и не станете умнее, то думать будете быстрее точно.

2. Зеленый чай. В нем обнаружены два активных вещества: галотанин и ноботанин Б, способные предотвращать гибель клеток мозга. Поэтому зеленый чай "прописывают" тем, кто перенес инсульт.

А его удивительная способность бороться с окислением в мышцах заинтересовала врачей настолько, что они начали использовать чай в качестве "лекарства" для тех, кто страдает дистрофией мышц.

3. Мелисса лимонная. Доказала свои свойства как мощный «борец» с герпесом. Несколько лет назад в Болгарии был испытан крем с добавлением мелиссы лимонной. Растительный экстракт сделал крем таким эффективным, что герпес исчезал на второй день после возникновения.

4. Ангелика китайская (дудник лекарственный). Эта "женская" трава помогает уменьшить боли во время месячных. А также останавливает кровотечение и регулирует гормональный баланс, от которого у женщин зависит все: и вес, и настроение, и способность к продолжению рода.

5. Черника. В любом виде: сушеная, свежая, в виде капель – способна снять напряжение и усталость глаз, улучшить зрение. Все благодаря высокому содержанию фруктовых пигментов в ягоде. Эффект «острого зрения» особенно ощутим в течение первых четырех часов после приема. Если вам придется, например, вести машину всю ночь, не забудьте на дорожку поесть черники.

6. Молочный чертополох. Ускоряет регенерацию поврежденных клеток печени, замедляет рост раковых клеток.

7. Чеснок. Содержит более 200 полезных веществ. Одно из последних открытий: употребляя чеснок регулярно, мы уменьшаем риск сердечного приступа. Чеснок способен понижать "плохой" холестерин в крови и повышать содержание "хорошего".

8. Имбирь. Способен помочь, когда "замучила тошнота" и "крутит живот". В госпиталях США имбирный напиток рекомендуют пить после операции, чтобы "не тошнилом.

Употребление экстракта имбиря способно заметно уменьшать хронические боли в коленных суставах.

9. Семена грейпфрута. Мощное антибактериальное средство. Экстракт этих семян добавляют в лосьоны для очистки кожи, в зубные пасты и средства для полоскания рта.

10. Льняное семя. Содержит жирные кислоты омега-3. Способно предотвратить воспаления и появление опухолей груди.

11. Клюква. Давно известна как "лекарство" для почек и мочевыводящих путей. Но недавно ученые обнаружили еще одно ее полезное свойство. Клюква способна побеждать хемофилиус параинфлюэнцу – бактерию, вызывающую пневмонию и воспаления в ушах.



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