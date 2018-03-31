Как управлять своими снами

Искусство управления снами не такая уж фантастика, как может показаться на первый взгляд. Мало того, дело это уже давно поставлено на научные рельсы. Например, в начале 1970-х в Америке были в ходу так называемые сонные телефоны. Человек, проснувшийся среди ночи и еще не успевший забыть свой сон, звонил по заветному номеру и получал не только развернутое толкование практически на уровне теории Зигмунда Фрейда и его знаменитого трактата, но и некоторые инструкции по управлению сном.

Затем наступил черед массовых семинаров, многие из которых проходили на базах авторитетных университетов и институтов. Например, очень популярны были курсы по теории и практике осознанного сновидения при Стэнфордском университете (10 занятий стоили $1500). Дальше — больше: возникла Американская ассоциация по изучению снов, появилась масса специализированной литературы и новоявленных гуру.

Но американцы не были первопроходцами в сфере популяризации осознанных сновидений. И даже сам термин придумали не они, а датский психолог Фредерик ван Иден, издавший книгу-руководство по управлению сновидениями еще в XIX веке. Своих читателей Иден убеждал, что сам настолько поднаторел в искусстве контроля сновидений, что способен не только летать в них (для многих это является пределом мечтаний), но и встречаться с умершими людьми, а также совершать вояжи за тридевять земель.

Современный гуру по управляемым снам — американский профессор Стэнфордского университета Стивен Лаберж. Он не только научился (как он утверждает) сам управлять ими, но и выпустил серию практических руководств, спровоцировав волну увлечения искусством сновидения.

Можно ли попытаться своими силами научиться контролировать сны? Я вряд ли когда-нибудь смогу ответить на этот вопрос, по крайней мере до тех пор, пока не попробую сама оседлать свой собственный сон. План пошаговых достижений я уже составила (конечно, не по наитию, а опираясь на работы Идена, Кастанеды и Лабержа — все трое утверждают, что искусство осознанного сновидения доступно любому человеку, не страдающему расстройствами сна).

Шаг первый. Чтобы управлять сном, для начала необходимо «очнуться» в нем. Другими словами, пока человек не научится осознавать самого себя спящего, об управляемом сне и речи быть не может. И вот на этом моменте я бы переформулировала устойчивое выражение «управлять своими снами», поскольку оно напоминает ту самую телегу, у которой оглобли впереди лошади бегут. Более точная формулировка — «научиться управлять собой во время сновидения». Чтобы спровоцировать осознание самого себя во сне, проще всего придумать своего рода якорь. Например, в течение дня как можно чаще смотреть на собственные руки, задаваясь вопросом: «Я сплю? Или нет?» И когда однажды человеку во время сна «на глаза» попадутся его ладони, сработает рефлекс и сам собой возникнет вопрос: «Я сплю?» А вслед за ним также рефлекторно последует и осознание: «Да, сплю».

Шаг второй. Судя по описаниям, следующий камень преткновения заключается в фокусировке внимания на различных предметах или людях во время сна. Это похоже на то, как если бы вы один катались на карусели и пытались при этом удержать взгляд на объектах, проносящихся мимо. Поможет тот же якорь (в нашем случае руки). Едва только картинка сна начинает расплываться, знатоки управляемых снов советуют перевести взгляд обратно на тот предмет, к фокусировке которого сновидящий уже привык. Прочие объекты и детали сна следует рассматривать лишь поверхностно, кидая короткие взгляды, всякий раз возвращая фокус внимания на знакомый предмет — якорь. Лаберж в своих книгах утверждает, что именно так привыкают к реальности младенцы, когда учатся держать голову, — они тоже первое время не могут фокусировать взгляд долго на одних и тех же объектах. Постепенно фокус внимания окрепнет, и картинка сна станет такой же отчетливой, как реальность.

Шаг третий. «Бортовой журнал» — все три моих наставника говорят, что делать записи необходимо. Фиксировать обрывки снов (что удается запомнить) и свои ощущения. Причем важно иметь возможность фиксировать происходящее не отходя, как говорится, от постели — практически во сне. В какой-то момент вы поймаете себя на явных несоответствиях. Например, во сне вы видите газетную статью, повествующую о вреде помидоров для работы мозга. При второй попытке прочесть ту же статью вы видите уже другой текст — скажем, о пользе пчелиного воска для шерсти лабрадора. Такие осечки, отслеживать которые помогает «бортовой самописец», намекают, что человек не просто присутствует в своем сне, а действует в нем (в данном случае читает). Резкая смена сюжетов говорит о том, что в силу вступает его собственное намерение изменить сон.

Шаг четвертый. Любые неожиданные странности, возникающие в сюжете сна, — хороший знак! Это указывает на то, что крепнет наше намерение. И нестрашно, что управлению оно пока плохо поддается, — главное, что зашевелилось. Поскольку именно с помощью намерения в сновидениях все и происходит — невообразимые полеты, путешествия, встречи и прочие чудеса. Никакие законы, принадлежащие бодрствующей реальности (физические величины, законы природы, мораль, религиозные каноны и так далее), к снам не имеют отношения. Жизнь в сновидении осуществляется только с помощью намерения, которое легче всего описать как несгибаемую волю. Достаточно человеку твердо решить во сне, что он хочет переместиться куда-либо, и это тут же происходит. Так начинается жизнь в сновидении, если верить асам этого дела.

Такова теория. Понятно, что ночная практика потребует терпения, упорства и времени. Но даже если у меня так и не получится освоить искусство управляемого сновидения, я начну высыпаться, что само по себе уже достижение для моей суетливой натуры. А вы хотели бы научиться управлять своими снами? Или, возможно, уже управляете?

jv.ru