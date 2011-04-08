УЗИ для младенца - страшное испытание

Мальчик или девочка? А может, сразу двойня? Будущие родители узнают об этом во время ультразвукового исследования - УЗИ. А как чувствует себя при этом малыш, многие родители и не задумываются.

Зато над этим вопросом задумалась группа исследователей из города Рочестер в американском штате Миннесота. Как сообщает сайт Ananova.com, они ввели крошечный гидрофон в матку беременной женщины, которой как раз делали УЗИ. И услышали то, что слышит её ребенок.

Сначала звук был похож на самую верхнюю ноту, которую можно взять на фортепьяно. А когда ультразвук направили прямо на гидрофон, исследователям показалось, что к ним приближается гудящий паровоз. Сомнительно, чтобы младенец приходил в восторг, когда ему в уши ударяют 100 децибелов!

Ученые советуют врачам быть осторожнее и не направлять ультразвук прямо в ухо эмбриона - возможно, это может быть причиной аномалий развития лица и черепной коробки.

mam.ua