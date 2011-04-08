Мандарины - лучшая диета

Мандарины помогут оградить человека от различных недугов, включая болезни сердца, диабет, инсульт и ожирение, заявляют ученые. Все дело в пигменте нобилетине, который присутствует в шкурке фрукта. Кстати, он более активен, чем пигмент, получаемый из шкуры грейпфрута

Исследователи из Университета Западного Онтарио специально протестировали мандарин на двух группах мышей. Грызунов держали на диете, богатой жирами и простыми сахарами. Первая группа в итоге стала страдать от ожирения и демонстрировала симптомы метаболического синдрома (повышенный уровень холестерина и триглицеридов, высокий уровень инсулина и глюкозы, ожирение печени). Все это грозило развитием диабета и болезнями сердца. А вот вторая группа, которой в пищу добавляли нобилетин, имела нормальный вес и не страда от высокого уровня холестерина. Она также была более чувствительна к инсулину.

Комментирует руководитель изыскания доктор Мюррей Хафф: "Соединение спасло животных от ожирения. А более длительные исследования показывали, что нобилетин защищает от атеросклероза, скапливания бляшек в артериях, способных привести к сердечному приступу или инсульту. В дальнейшем мы планируем выяснить, подходит ли данное соединение для лечения людей".

newsland.ru