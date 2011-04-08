Шоколадная косметика

Как известно, шоколад не только полезен как пищевой продукт, в котором содержатся такие полезные для здоровья какао-бобы, но и все большее значение шоколад приобретает как эффективное косметическое средство. Сейчас практически все салоны красоты активно предлагают различные шоколадные процедуры: шоколадные обертывания, шоколадные маски, шоколадные ванны и т.д.

Как всегда, могу сказать, что многие шоколадные процедуры по силам сделать женщине и дома, и не нужно идти в дорогущий салон и платить огромные деньги. Только будьте осторожны с шоколадом те, кто имеет заболевания кожи или аллергию на шоколад,вам, наверное, вам стоит отказаться от этих процедур.

Итак, переходим к шоколадным процедурам в домашних условиях

Во-первых, для косметических процедур необходимо приобрести либо горький шоколад (только не обычные плитки), либо масло-какао с порошоком какао без добавок.

1. Шоколадная маска для лица

Первый способ: эта шоколадная маска дает хороший эффект омоложения кожи и стимулирует обмен веществ.

Несколько кусочков шоколада растопить на водяной бане, добавить 1 ч.л. меда, 1ч.л. сметаны, 1 ст.л. белой глины и все размешать до однородной массы. Нанести эту маску на очищенное лицо и шею и держать 15-20 минут, затем смыть водой.

Второй сопособ: этот рецепт маски из какао улучшает цвет лица, кожа становится матовой, подходит для любого типа кожи.

1 столовую ложку какао порошка разбавьте теплым молоком так, чтобы получилась не очень густая масса. Нанесите ее на кожу лица на 15 минут, после чего смойте водой комнатной температуры.

2. Маска шоколадная для лица и тела 2 ст.л. растопленного черного шоколада смешать с 1 ч.л. оливкового масла. Остывшую шоколадную массу нанести на лицо или тело. Через 15 минут смыть водой. Эта маска придаст вашей кожи оттенок загара.

3. Маска шоколадная для волос

Смешать 2-3 столовые ложки масла какао с чайной ложкой коньяка. Нанести маску на волосы и помассировать. Подержите 15-20 минут и смойте шампунем. Такая маска хорошо стимулирует кровообращение кожи головы и питает волосы.

4. Шоколадное обертывание дома Итак, как сделать шоколадное обертывание в домашних условиях. Это шоколадное оберытывание используется для похудения и поможет вам в борьбе с целлюлитом.

Необходимо растворить 200 гр. какао-порошка без добавок в 0,5 литре горячей воды, все хорошо перемешать, а затем остудить до 40 градусов. После чего, эту массу нанести на проблемные зоны толстым слоем. Сверху кожу обмотать полиэтиленом. Через 20 минут смыть теплой водой. Процедуру делать не меньше 2 раз в неделю.

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