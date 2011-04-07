Как справиться с весенней усталостью

За зиму накопилась усталость, от которой пришла пора избавляться. Но, как это сделать? Мы дадим вам несколько советов, которые заставят ваши глаза гореть и помогут справиться с сезонной депрессией. Добавьте в квартире света, это можно сделать при помощи мощных лампочек, прозрачных штор и т.д. Один день в неделю можно посвятить посещению солярия, так как ультрафиолет подымает настроение. В этот период лучше забыть о мясе и сливочном масле. А вот овощи и фрукты изгонят из организма накопившиеся шлаки, улучшив цвет лица и прибавив бодрости.

Подниматься с постели следует раньше, желательно делать это еще до рассвета. Тогда сонливость уйдет прочь вместе с дурным настроением. Даже если нет желания заниматься зарядкой, то следует хотя бы активно потягиваться. Придет на помощь и музыкотерапия, пусть музыка будет веселой и танцевальной.

Она способна снять стресс и оказать оздоравливающее действие на весь организм.

Замените ненавистный будильник радиоприемником, настроенный на любимую радиоволну.

На завтрак откажитесь от привычного кофе или крепкого чая, лучше примите зеленый чай или любой травяной, не добавляя сахара. Такие чаи оказывают бодрящее действие. Найдите того, кто будет проводить вам ежедневный массаж, который сделает упругим ваше тело и успокоит рассудок. Если же таких желающих в вашем окружении нет, то можно принимать контрастный душ утром и вечером, так напор воды тоже хороший массажер. Придумайте такой ритуал для себя, который будете совершать каждое утро, например, посещение кофейни или пиццерии, покупка хрустящих булочек для коллег, интересуйтесь новостями, читайте прессу, ведь новая информация тоже способна зарядить энергией.

Возможно, стоит сменить привычный маршрут, которым вы добираетесь на работу, или вид транспорта. Можно заняться чем-нибудь новым, это может быть рисование, сложение стихов, вязание и т.д. А можно заняться сменой интерьера квартиры и перестановкой мебели. Идите на встречу новым знакомствам или же наладьте старые связи, а возможно вам следует завести переписку с теми, кто живет далеко от вас.

Выходной день следует посвящать отдыху на природе, причем отдых должен быть активным. Не зря говорят, что движение – это жизнь, которое активизирует выработку эндорфинов, а ведь их по праву называют гормонами счастья.