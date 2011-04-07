Хорошее настроение ухудшает рабочую память

Хорошее настроение может привести к забывчивости, установили исследователи Университета Миссури /США/. Если человек испытывает положительные эмоции, уменьшаются способности рабочей памяти мозга, говорят неврологи. Рабочая память помогает нам вспоминать детали разговора или запомнить новый номер телефона. А позитивный настрой, как ни странно, негативно сказывается на возможности хранить такую информацию в памяти.

В эксперименте учёные позволили одной группе добровольцев просмотреть комедию, а другой - учебное видео. После этого участники прошли тесты на определение функций памяти. Те, кто находился в хорошем расположении духа, гораздо хуже выполнили задания на память. Однако не всё так плохо: специалисты также заметили, что хорошее настроение повышает творческие навыки решения проблем и другие аспекты мышления.

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