Конфеты могут быть полезны

Хорошие новости для сладкоежек: оказывается, любители сладостей, как правило, весят меньше поклонников солёненького. Однако такое правило действительно только для тех, кто в остальном придерживается правил здорового образа жизни.

Если сладкоежки питаются правильно, давая себе послабление только на несколько конфеток или шоколадку, то они имеют более низкий индекс массы тела и меньшую окружность талии, а также меньший уровень факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и метаболического синдрома, утверждают американские медики из Университета штата Луизиана. Однако врачи заранее предупреждают: выводы вовсе не означают, что потребление конфет помогает сбросить лишний вес.

Клиницисты проверили здоровье и рацион питания среди 15 тыс. человек старше 19 лет за 5-летний период. Было зафиксировано, что общее потребление конфет не приводило к увеличению индекса массы тела /ИМТ/, из-за чего специалисты предположили, что с течением времени сладкоежки успешно балансировали калорийность питания, то есть отказывались от другой вредной пищи и поддерживали здоровый образ жизни. По мнению диетологов, концепция баланса калорий в течение долгого периода времени является ключом к управлению весом, именно поэтому при соблюдении этого условия конфеты не могут повредить массе тела и общему здоровью.

Кроме того было замечено, что любители сладостей имели на 14% сниженный риск повышенного диастолического артериального давления и меньшие уровни С-реактивного белка, маркера общего воспаления. Потребление шоколадных конфет было связано с 15-процентным снижением риска метаболического синдрома.

ami-tass.ru