Базилик избавит от нервозности

Базилик способен избавлять от нервозного состояния и эммоционального перевозбуждения. Помогает бороться с бессонницей, мигренью. Если вы чувствуете хроническую усталость, то вам необходимо взять 1 столовую ложку листьев базилика и залить стаканом кипятка. После чего, дайте полученной смеси настояться на протяжении одного получаса. Употреблять можно и даже нужно, как вы пьете чай с сахаром, но не более двух раз в день. Желательно утром и вечером.

Между тем, в базилике можно купаться. 4 столовые ложки мелко нарезанного базилика необходимо залить 1 литром кипятка. После чего поставьте на огонь и кипятите на протяжении 5 минут. Огонь должен быть умеренным. После этого, отвар необходимо будет остудить, тщательно процедить и влить в горячую ванную. Теперь залезайте во внутрь и расслабляйтесь на протяжении 20 минут.

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