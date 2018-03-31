Как укрепить вены

Варикозные вены не только выглядят отталкивающе, но и опасны для здоровья в целом. К тому же, они вызывают крайне неприятные болезненные ощущения. Увы, с этой болезнью чаще всего сталкиваются женщины.

И ногда варикоз может проявляться только как косметическая проблема, но если болезнь начинает прогрессировать, то это может привести к отеку стоп и голеней, потемнению кожи, воспалениям и даже трофическим язвам в особо запущенных случаях. Из-за чего появляется варикоз? Можно ли укрепить вены и как это сделать?

Причина варикозной болезни

«Варикоз» дословно означает «узел». Варикозное расширение проявляется в набухании и увеличении вен, причем затронуть болезнь может вены на любом участке тела. Однако чаще всего страдают вены на ногах, ведь там они испытывают самую большую нагрузку. Варикозные вены можно обнаружить сразу же: они выглядят как набухшие узловатые веревки. Варикозная вена перестает выполнять свои функции, а потому требует немедленного лечения. Особенно, если она доставляет боль и дискомфорт. В чем причина развития варикоза? Варикоз указывает на то, что венозные клапаны не справляются со своей работой, кровь начинается застаиваться в венах, они под действием давления начинают перекручиваться (то есть становятся узловатыми) и увеличиваются. Таким образом, слабость венозных клапанов препятствует нормальному кровоснабжению. Особенно часто венозное расширение вен проявляется в период беременности. В группе риска люди с генетической предрасположенностью к варикозу, гормональными изменениями, страдающие ожирением. Главное, не спутать варикоз с небольшими прожилками вен, которые могут появиться на теле и лице.

Профилактика варикоза

Чтобы предотвратить риск развития варикоза нужно по возможности вести активный образ жизни, заниматься спортом (например, плаванием), больше ходить и меньше стоять и сидеть. Работать с мышцами голени, желательно больше держать их в горизонтальном положении, чем в вертикальном. Если вы обратили внимание, что у вас начал прогрессировать варикоз, то рекомендуем вам обязательно проконсультироваться с флебологом.

Как укрепить вены

• Укрепить вены помогут занятия спортом;

• Нужно следить за своим весом, потому что дополнительная нагрузка на ноги чревата проблемами с венами;

• Если варикоз проявляется только как косметическая проблема, то рекомендуется носить поддерживающие эластичные колготы;

• Избегать работы, при которой приходится много стоять;

• Также не желательно долго сидеть в одной позе - двигаться нужно каждые полчаса;

• Снизить потребление соли, которая может стать причиной отеков;

• Следить за тем, чтобы кишечник хорошо работал;

• Укрепить вены поможет регулярная гимнастика для улучшения кровообращения в ногах.

Например: подниматься на носочках, отрывая пятку от пола - это очень полезное упражнение. Можно также купить машинку с функцией гидромассажа. Сделав с ее помощью массаж ног, вы почувствуете небывалую легкость в уставших ногах.

• Укрепить вены можно с помощью настоя шишек хмеля. Для этого столовую ложку травы нужно залить стаканом кипятка и подержать на водяной бане в течение 15 минут. Настой принимать три раза в день в течение шести недель.

Питание

Для начала исключите из вашего рациона острые, соленые и копченые блюда. Больше потребляйте овощей и фруктов. Кстати, есть мнение, что менее всего подвержены варикозу люди, которые не едят мяса.

Из овощей, фруктов и растительных продуктов полезно все. Так, вы можете особый упор делать на листовой салат, зелень, морковь, грецкие орехи. Из масел полезнее всего оливковое масло, а из напитков - зеленый чай и настой шиповника. Если вы задумались о том, как укрепить вены, то советуем вам включить в свой рацион чеснок. Известно, что он очищает стенки сосудов и способствует их укреплению.

Не думайте, что из-за варикоза вам придется сесть на жесткую диету. Вовсе нет! Вам помогут укрепить вены такие вкусные и полезные блюда, как овощные рагу, салаты из овощей, тушеные овощи, блюда из морепродуктов. А вот наваристые мясные бульоны, мучное и сладкое лучше исключить.

Укрепить вены и придать им эластичность помогут: зеленый лук, листья салата, говяжья печень, яичные желтки, горох, фасоль. Из масел можно порекомендовать кукурузное, соевое и оливковое. Ваши вены станут более прочными, если вы обогатите свой рацион сладким перцем, помидорами, белокочанной капустой, картофелем, а также клубникой, черной смородиной, крыжовником, цитрусовыми. К действенным профилактическим средствам относится вишня или черешня - это и вкусно, и полезно, да еще и широкий простор для кулинарной фантазии! Если вы любительница морепродуктов, то не ограничивайте себя: креветки, мидии, устрицы, кальмары, омары, осьминоги - все это пойдет вам только на пользу. Из напитков делайте упор на компоты, зеленый чай, фруктовые и овощные соки, морс. Словом, список разрешенных продуктов очень богат, и если среди него есть ваши любимые кушанья, то вам даже не придется себя в чем-то ограничивать и ущемлять!

Обратите внимание, что кофе и алкоголь при варикозе желательно ограничить. Что касается витаминов, то больше всего для вен полезны поливитамины с железом, кальцием и другими микроэлементами, пишет lady.gazeta.kz.

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