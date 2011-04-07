7 апреля – Всемирный день здоровья

В этом году Всемирный день здоровья проходит под лозунгом: "Устойчивость к противомикробным препаратам: если сегодня не принять меры, завтра мы останемся без лекарств". Здоровью европейцев угрожает нарастающая проблема: бактерии, вызывающие как обычные, так и опасные для жизни инфекции, становятся все более устойчивыми к антибиотикам - лекарственным препаратам, применяемым для их лечения. Это происходит из-за массивного, чрезмерного и неправильного применения антибиотиков при лечении людей и на животных. Эта проблема требует неотложного решения, именно поэтому устойчивость возбудителей к антимикробным средствам выбрана Всемирной организацией здравоохранения /ВОЗ/ в качестве центральной темы Всемирного дня здоровья 2011 г. В это день ВОЗ призывает ввести в действие комплекс из шести политических мер по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам во всех странах. Лекарственная устойчивость является естественным биологическим феноменом, заключающимся в том, что микроорганизмы приобретают устойчивость к лекарствам, предназначаемым для их уничтожения. С каждым новым поколением микроорганизм, являющийся носителем устойчивого гена, становится все более доминантным до тех пор, пока лекарство полностью не утратит свою эффективность. Ненадлежащее использование лекарств, предназначаемых для борьбы с инфекциями, - недостаточное, излишнее или ненадлежащее использование - ускоряет возникновение устойчивости.

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