Тыква - целая аптека в вашем доме

Лекарственным сырьем служат - семена, мякоть, плодоножки, цветки. Семена тыквы сушат в тени, но ни в коем случае ни в печи или духовке — теряют все лечебные свойства. Хранить можно 2 года. Семена тыквы содержат жирные масла, протеины, фитостерин, смолы, органические кислоты, витамины С, Bi, каротин. Мякоть тыквы содержит большое количество клетчатки и различных растительных сахаров, соли кальция, калия, магния, железа, а также микроэлементы — медь, кобальт, фосфор, витамины С, Bi, B2, В5, Е, A, PP.

Тыква очень богата пектинами, а оранжевые и желтые формы содержат каротина больше, чем морковь. Препараты тыквы обладают противовоспалительными, сосудорасширяющими, успокаивающими, улучшающими обменные процессы и ранозаживляющими свойствами. Тыква улучшают работу желудочно-кишечного тракта, нормализуют моче- и желчеотделение, проявляют противоглистный эффект, повышают водный и солевой обмен организма, нормализуют сон. Из тыквы выделено вещество, подавляющее рост туберкулезной палочки. Тыква как пищевой продукт, во всяких ее видах, считается в народе отличным мочегонным средством, очищающим не только почки, но и весь организм. Не зря говорят, что тыква — это такого рода пища-лекарство, которая всегда помогает и никогда не вредит, даже в больших дозах. Сезон тыквы для больных с функциональными нарушениями деятельности мочевых органов, для больных склерозом, артритом и т. п. — это домашний лечебно-курортный сезон, как и сезон земляники.

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