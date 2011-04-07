Зеленый чай спасёт от компьютерной радиации

О полезных свойствах зеленого чая люди знают давно. Но китайские ученые, изучающие свойства этого целебного напитка пришли к еще одному ошеломляющему выводу – ежедневно две чашки зеленого чая надежно защищают человечески организм от радиации, исходящей от экранов персональных компьютеров.

В ходе экспериментов оказалось, что листья зеленого чая содержат, наряду с другими полезными веществами, элементы, противодействующие губительному воздействию радиации. Так же было выявлено, что основной антиоксидант зеленого чая, в 100 раз сильнее витамина С и в 25 раз сильнее витамина Е защищает ДНК от повреждений, связанных с повышенным риском заболевания раком.

Таким образом, зеленый чай может значительно продлевать жизнь людей, проводящих много времени за компьютером.

linuxgid.ru