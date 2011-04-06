Ругань разрушает ДНК

Причинение боли словами и излечение при помощи слов имеют научное объяснение. Американские медики, в частности, установили, что физическая и душевная боль активизируют в мозге одинаковые зоны. Это подтвердил эксперимент с участием добровольцев, активность мозга которых при различных воздействиях на них контролировалась с помощью МРТ.

Украинские медики и ученые уверяют, что смысловая нагрузка слов способна влиять на молекулу ДНК человека – разрушать или поддерживать ее структуру в норме. В связи с этим объясняется, почему человек от плохих слов может заболеть, а хорошие слова продолжат жизнь.

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