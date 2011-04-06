6 продуктов для здоровья мозга

Эксперты утверждают, пища с высоким содержанием противоокислителей и жирными кислотами омега-3 может улучшить здоровье мозга и память. От фруктов до рыбы, вот шесть продуктов питания, которые согласно результатам различных исследований, может оживить ваше серое вещество.

Грецкий орех

Плод его даже по внешнему виду напоминает строение мозга человека. Таким образом, может быть, Природа Мать, сообщила нам, для чего полезны грецкие орехи. На самом деле, в ходе проведенных исследований было обнаружено, что рацион питания, в который добавляли всего 2% грецких орехов, тормозил признаки старения в мозгах старых крыс и улучшал способность мозга функционировать и обрабатывать информацию.

А мыши с болезнью Альцгеймера продемонстрировали улучшенную способность обучения, память и координацию движений после того, как их стали кормить орехами.

Орехи содержат большое количество противоокислителей, которые, по мнению, некоторых исследователей, могут предотвратить повреждение мозговых клеток ДНК, вызванное свободными радикалами в нашем организме.

Морковь

Морковь давно известна своими полезными свойствами для глаз, а теперь, как оказалось еще и для мозга. Морковь обладает высоким содержанием вещества, названного лютеолин (luteolin), который способствует уменьшению дефицита памяти связанного с возрастом и воспалений в мозге.

В исследовании, у мышей, в рацион которых добавляли каждый день 20 миллиграммов лютеолина, уменьшилось воспаление в мозге. Ученые также сообщили, что компонент восстанавливал память старых мышей до уровня молодых животных. Оливковое масло, перец и сельдерей также богаты лютеолином.

Ягоды

Дополнить свой рацион некоторыми богатыми витаминами ягодами будет неплохой идеей, если вы хотите улучшить свою память.

Один анализ, опубликованный в 2010 в журнале Agricultural and Food Chemistry, обнаружил, что после 12 недель ежедневного употребления черничного сока, у девяти пожилых людей, которые стали испытывать небольшие проблемы с памятью, улучшились способности обучения и возврата в отличие от группы аналогичного возраста, не употреблявшей сок. У респондентов, пьющих черничный сок также наблюдалось сокращение симптомов депрессии.

А в сообщении 2009 года в Журнале Питания, исследователи рассказали о том, что такие фрукты как, например, черника и земляника, которые богаты содержанием противоокислителей, могут уменьшать тип напряжения в клетках связанного со старением и увеличивать сигнализирующие возможности в мозге.

Рыба

Несмотря на то, что недавние исследования показали, что рыбий жир в каждодневном рационе питания не может замедлить умственный спад у людей с болезнью Альцгеймера, другие исследователи настоятельно твердят, что употребление рыбы богатой жирными кислотами омега-3 способствует торможению умственного спада, который приходит с возрастом.

Анализ обнаружил, что люди 65 лет и старше, которые ели рыбу не менее двух раз в неделю, в течение шести лет отличались уменьшенным на 13% умственным спадом, по сравнению с людьми, которые не ели рыбу регулярно. Рыба также содержит много витамина B12, способного защитить от развития болезни Альцгеймера.

Кофе и чай

Кофе и чай обладают более чем просто бодрящим эффектом; научными исследованиями доказано, что они могут предохранить от болезни Альцгеймера и улучшить познавательную функцию.

Анализ 2010 года, опубликованный в журнале Journal of Alzheimer`s Disease выявил, что когда исследователи давали кофе с кофеином мышам генетически созданным, для развития в них болезни Альцгеймера, развитие болезни или было снижено, или никогда не возникало. Основываясь на таких результатах, ученые считают, что кофе, в конечном счете, могло бы послужить в качестве терапевтического средства для людей с болезнью Альцгеймера.

Чай тоже показал защитные свойства для мозга. Любители чая давали лучшие результаты в тестах на память и обработку информации, чем это делали люди, не пьющие чай.

Шпинат

Зеленый лиственный овощ наполнен витаминами C и E, которые, как показали исследования, способствуют улучшению познавательных способностей. Исследования 2000 года на примере крыс, продемонстрировали, что добавка витамина E привела к увеличению на 500-900 % мозговой и нервной ткани в течение восьми месячного периода, а также к увеличению выработки дофамина в мозге, гормона "удовольствия", который регулирует поток информации в другие части мозга.

globalscience.ru