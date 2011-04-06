Острую боль снимет прикосновение руки

Причиной того, что люди при острых болях хватаются рукой за поврежденную часть тела, является естественная реакция.

Результаты исследования, опубликованные в издании Current Biology, показывают, что самоприкосновение приносит значительное облегчение при острой боли. Исследователи напоминают, что облегчение при боли наступает благодаря изменению восприятия мозга всех частей тела.

"Боль достаточно важное, но вместе с тем сложное, ощущение, которое может быть вызвано различными способами" - объяснил Патрик Хэггард (Patrick Haggard), профессор Лондонского Университета. "Мы показываем, что уровни острой боли не зависят просто от сигналов, посланных в мозг, но, в достаточной мере, зависят и от того, как мозг согласовывает их с представлением тела в целом".

Профессор Хэггард и его коллега из Лондонского Университета, Мэржолен Каммерс (Marjolein Kammers), совершили открытие, изучая эффекты самоприкосновения на людях, которым причиняли боль, используя экспериментальное условие, известное как тепловая иллюзия гриля (TGI). "TGI - один из наилучших лабораторных методов при исследовании восприятия боли" - объяснил Хэггард. "В проведенном нами эксперименте указательный и безымянный пальцы добровольцев были помещены в теплую воду, а средний палец - в холодную. Это порождает парадоксальное чувство того, что средний палец до боли горяч". Это - идеальное решение, поскольку это позволяет, исследовать ощущение боли без того, чтобы действительно оказывать для этого какое-либо физическое воздействие на людей, участвующих в исследованиях.

Когда метод TGI был применен относительно двух рук участников и когда три пальца одной руки коснулись тех же пальцев другой руки, болезненное ощущение среднего пальца было снижено на 64 % по сравнению с условием без самоприкосновения. Это облегчение не приходило при условии, когда только одна рука была подвержена тесту TGI. Частичное самоприкосновение, в котором были задействованы не все пальцы, также не принесло результатов. Не сработал этот механизм при нажатие искусственной руки, которая была нагрета и охлаждена таким же способом.

Хэггард сказал, что более ранние исследования хронической боли предположили, что в ощущении боли важную роль играет представление тела мозгом. Например, искусственная боль, которую часто испытывают после ампутации конечностей, оказывается, уменьшается со временем так как мозг привыкает к скорректированному представлению тела. Хэггард сообщил, что новые сведения подчеркивают влияние представления тела мозгом на острую боль и может провести к лучшему пониманию механизмов мозга, участвующих в процессе образования хронической боли.

По мнению авторов исследования сведения могут быть использованы в практической деятельности. "Наша работа предлагает, что терапия, нацеленная на укрепление различных сенсорных проявлений тела, может быть эффективной в устранении боли" - заключил Хэггард.

globalscience.ru