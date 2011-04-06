Пение снижает давление

Пение способно понизить кровяное давление человека, считают ученые. Открытие было сделано благодаря 76-летней пациентке, артериальное давление которой резко сократилось, когда перед операцией она спела несколько религиозных песен.

До этого у женщины была гипертензия, и врачи не могли приступить к лечению ее от коленного остеоартрита, так как необходимые процедуры включали хирургическое вмешательство, сообщают Подробности со ссылкой на The Times of India.

Традиционная терапия предоперационной гипертензии, по словам врачей, включает лекарственную терапию на базе мочегонных, бета-блокаторов, блокаторов кальциевых каналов и ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ). Эти препараты используются для снижения кровяного давления до нормы, необходимой для проведения хирургической операции. Однако некоторые пациенты не реагируют на подобные процедуры.

Именно для таких людей важна альтернативная терапия гипертензии. Один из авторов исследования, проведенного в Гарвардской медицинской школе в Бостоне, также отметил, что прослушивание музыки еще помогает понизить давление, уменьшить стресс и тревогу перед операцией.

focus.ua