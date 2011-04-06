Церковные благовония снимают депрессию

Духовные наставники в течение многих тысячелетий утверждали, что запах благовоний полезен для очищения души, а также необходим для создания необходимого для общения с Богом настроя. Сегодня биологи заявляют, что благовония также полезны и для развития мозговой деятельности.

Международная команда ученых из Университета Джона Хопкинса и Еврейского университета в Иерусалиме в своем исследовании описывает, как горящие благовония из босвеллии (растения, из которого добывают ладан) активизируют ионные связи в головном мозге для облегчения общего беспокойства и депрессии. Исследование может привести к созданию совершенно новых натуральных антидепрессантов.

«Несмотря на информацию из древних писаний, влияние благовоний на психологическую активность никогда не изучалось», – сказал один из соавторов исследования Рафаэль Мечулэм. «Большинство современных прихожан считают, что благовония в церквях имеют исключительно символическое значение. Однако, проведя ряд опытов, во время которых мы подвергали мышей воздействию ладана, наша команда обнаружила, что этот специфичный запах понижает уровень беспокойства и ведет к облегчению депрессивных состояний», – добавил ученый.

Тестируя психотропные эффекты, вызываемые благовониями, команда исследователей обнаружила, что ладан влияет на ту часть мозга, которая отвечает за эмоции и сильные переживания, и его действие сходно с действием классических антидепрессантов. Смолы активизируют белок с названием TRPV3, который присутствует в мозге большинства млекопитающих и играет важную роль в восприятии тепла. Когда эксперимент был повторно проведен над мышами с удаленным ферментом, ученые окончательно убедились в верности своей теории, так как для второй группы подопытных воздействие благовониями прошло абсолютно бесследно.

Джеральд Вайссман, главный редактор журнала FASEB (издание освещает вопросы экспериментальной биологии), резюмировал данные исследований: «Возможно, Маркс был не так уж неправ, когда назвал религию опиумом для народа. Морфий добывается из мака, марихуана подарила миру тысячи каннабиоидов, а ЛСД так или иначе связано с галлюциногенными грибами. Каждое из вышеперечисленных веществ использовалось в той или иной религиозной практике. Открытие влияния смол ладана на функции мозга, отвечающие за болезни нервной системы, поможет науке так же, как изучение влияния психотропных средств практически подарило нам нейробиологию».

Ученые нашли биологическое обоснование того, что благовония действительно заставляют людей чувствовать себя уверенней, спокойней и настраивают на необходимый лад. Так что, возможно, уже в ближайшем будущем доктора будут выписывать поход в церковь вместо пачки таблеток.

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