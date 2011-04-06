Утечка радиоактивной воды с «Фукусимы-1» полностью остановлена

Ликвидаторам аварии на АЭС «Фукусима-1» удалось полностью остановить утечку радиоактивной воды из резервуаров поврежденных энергоблоков.

Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на агентство «Киодо».

Во вторник в поврежденный резервуар был закачан специальный раствор, который должен был заполнить трещины и тем самым остановить утечку.

Ранее для определения мест протечки в резервуары был добавлен краситель белого цвета.

После разрушительного землетрясения 11 марта и последовавшего за ним цунами на АЭС "Фукусима-1" отказала система охлаждения, на объекте был введен режим ЧС. Впоследствии на нескольких энергоблоках произошли взрывы, что привело к выбросу радиоактивных элементов в атмосферу. Власти эвакуировали людей из 20-километрой зоны вокруг АЭС. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов в воздухе, морской и питьевой воде и в продуктах питания.