Кариес - заразное заболевание

Всем известно, что кариес вызывают болезнетворные бактерии, которые остаются в зубах после приема пищи. В виду того, что эти бактерии постоянно работают, они вырабатывают кислоту, которая и разрушает зубы.

Ранее считалось, что эта болезнь строго индивидуально возникает у каждого в отдельности. Только на днях стало известно о том, что кариес заразен! Американские исследователи из Колифорнийского университета опубликовали 27 марта доклад о том, что бактерии , вызывающие кариес, могут передаваться от человека к человеку, подобно тому, как передаются бактерии при гриппе.

Самыми распространенными возбудителями кариеса являются Streptococcus mutans, а более всего их атакам подвержены детские зубы. Дети могут заразиться от любого человека, который сам страдает кариесом. Например, от матери, когда она облизала соску или ложку ребенка. Кариес передается также и при поцелуях. Для того, чтобы не заразиться кариесом необходимо соблюдать личную гигиену. Почаще использовать жевательную резинку и зубную нить. Открытие уже вызвало ажиотаж среди стоматологов всего мира.

newsland.ru