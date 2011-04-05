Почему антидепрессанты бесполезны

Более половины людей, принимающих антидепрессанты, не испытывают улучшений психологического здоровья. Американские психотерапевты медицинской школы Файнберг при Северо-западном университете нашли причину такой закономерности: по их мнению, зачастую диагноз депрессии упрощается, а лекарства направлены на лечение вовсе не причины условия. Врачи утверждают, что в большинстве случаев антидепрессанты лечат стресс, но не депрессию.

Большинство испытаний, проводимых учёными на животных для проверки действия антидепрессантов, основаны на предположении, что стресс вызывает депрессию. Поэтому животных подвергают стрессовым условиям и наблюдают за их поведением, а затем проверяют работу медикаментов, которые естественно будут действовать эффективно против стресса, но никак не излечат депрессию, говорят медики. Это одна из основных причин, почему антидепрессанты оказываются малоэффективными против депрессивных признаков.

Другая причина заключается в том, что существующие на фармацевтическом рынке препараты от депрессии направлены на стимулирование нейромедиаторов гормонов серотонина, норепинефрина и допамина. Однако клиницисты нашли убедительные доказательства, что депрессия фактически начинается в высшей нервной цепи событий в мозге. Биохимические процессы, в конечном итоге развивающие болезнь, начинаются в развитии и функционировании нейронов, объясняют неврологи. То есть многие лекарства делают упор на следствие, а не причину депрессии. Лабораторные исследования на мышах и анализ генов в гиппокампе и миндалине /области мозга, обычно связанные с депрессией/ не показали существенной разницы в уровнях генов, контролирующих функции нейромедиаторов, поэтому депрессия не может быть связана с их деятельностью, утверждают психологи.

Кроме того, нет почти никакой ассоциации между ответственными за стресс генами и генами депрессии, тем самым благодаря новому открытию отменяется догма, что стресс как правило является одной из основных причин депрессии. Из общей сложности более 30 тыс. генов было обнаружено 254 гена стресса и 1275 генов депрессии, с пересечениями между только пятью генами.

ami-tass.ru