Хомячек спасёт ребенка от агрессии

В подарок учащиеся начальных классов от государства должны получить хомячка. Такое решение было принято представителями Комитета по развитию подростков. Они обеспокоены тем, что дети становятся очень жестокими. По мнению педагогов, с раннего детства ребенок сам себе предоставлен.

Часто его друзьями становятся виртуальные герои. С возрастом многие качества, такие как забота, дружба, доброта у ребенка исчезают. По мнению психологов, домашние животные помогут в решении этой проблемы. Не многие семьи могут содержать в квартире кошку или собаку, поэтому решили каждому ребенку подарить хомячка.

Хомячки в содержании просты и неприхотливы. По мнению психологов, дети смогут уделять питомцам внимание особенно тогда, когда мало внимания им уделяют взрослые. Самостоятельно дети могут ухаживать за животными в возрасте 7-10 лет.

Родители должны привить ребенку обязанности по уходу за питомцем. В школах крупных городов первого апреля этого года стартует акция. Для акции нескольким ведущим зверопитомникам страны было поручено разведение хомячков.

newsland.ru