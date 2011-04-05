Как лечить судороги

* Береза (почки). 2 ч. ложки березовых почек заварить как чай в 1 стакане кипятка. Настой выпить за 2 дня в 3 приема.

* Горчичное масло. При сведении судорогой мышц рук и ног натирать больные места горчичным маслом.

* Мед. Принимать по 2 ч. ложки меда за каждым приемом пищи. Обычно курс лечения длится в течение недели.

* Ромашка аптечная. 4 ст. ложки сухих цветков ромашки аптечной залить 1 стаканом кипятка; прокипятить в течение 10 мин; процедить. Принимать по 1/3 стакана 3 раза в день после еды.

* Ромашковое масло. В качестве наружного средства применять ромашковое масло.

* Сургуч. При судороге в руке надо взять в эту руку палочку сургуча. Можно взять кусок железа (но не стали или чугуна).

* Укол булавкой. Избавиться от судороги можно, если сведенную мышцу уколоть булавкой или чем-нибудь острым.

* Чеснок (масляный настой). Головку чеснока средних размеров растолочь в кашицу; положить ее в стеклянную банку и залить 1 стаканом нерафинированного подсолнечного масла. Поставить в холодное место на 1 сутки. Принимать по 1 ч. ложке чесночного масла в смеси с 1 ч. ложкой свежевыжатого сока лимона 3 раза в день за полчаса до еды. Курс лечения от одного до трех месяцев; затем сделать перерыв на 1 месяц и повторить курс лечения.

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