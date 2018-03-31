Токсины поможет вывести клюквенный морс, минералка и пряный сок

Усталость, бледный цвет лица, тусклые волосы, высыпания — такие сигналы дает организм, когда ему уже тяжело справляться с переработкой токсинов. И чаще всего это происходит именно весной. Ведь зимой многие из нас злоупотребляли консервами, сладостями и другим гастрономическим мусором. Да и сидячий образ жизни — бич зимнего периода — не помогает нашей выделительной системе полноценно справляться со своей функцией (напомним, что именно занятия спортом — отличная профилактика запоров).

Однако, чувствуя, что пора бы почиститься, мы зачастую откладываем это дело на потом. Ведь, согласитесь, готовить настои из разных травок-муравок, пить касторку или делать клизму — не самые приятные занятия. Кроме того, некоторые очистительные процедуры могут, как оказывается, нанести вред нашему здоровью. «Главное показание к проведению клизмы — задержка стула, при которой неэффективны слабительные, — считает гастроэнтеролог Сергей Ткач. — Поэтому только если после приема проносных нет эффекта, врачи разрешают «клизмиться». Если же кишечник функционирует нормально, то клизмы назначать нежелательно, т. к. это может привести к привыканию: уже спустя месяц таких регулярных чисток из-за рефлекторного нарушения работы толстой кишки человек уже не может опорожниться естественным способом, а только после клизмы». Кроме того, промывки кишечника могут вызвать дисбактериоз и нарушения процесса пищеварения (ведь вымываются не только плохие, но и хорошие представители микрофлоры).

Но ставить крест на генеральной уборке своего организма не стоит. Ее можно провести, во-первых, безболезненно, во-вторых, не напрягаясь, в-третьих, с удовольствием. Как это сделать, нам рассказал диетолог медцентра «Юстас» Борис Скачко.

КАК ПОМОЧЬ ОРГАНИЗМУ

1. Едим вкусно

Самая мощная очистка — это 5-разовое питание вкусной пищей. Дело в том, что невкусная еда не переваривается как следует и в итоге просто гниет, создавая почву для развития патогенных бактерий. Кроме того, она не способствует выработке желудочного сока, а он участвует в очищении организма. Если при невкусном питании мы вырабатываем пол-литра сока, то вкусные блюда, которые аппетитно выглядят и тщательно пережевываются, вызывают выработку полутора литров. А если вы к тому же наслаждаетесь вкусной едой 4—5 раз в сутки, очищение проходит лучше всего

2. Пьем минералку

В зависимости от состава, минеральные воды обладают разным эффектом. Например, гидрокарбонатные («Лужанская», «Боржоми», «Поляна Квасова»), способствуют удалению слизи из желудочно-кишечного тракта, увеличивают секрецию ферментов поджелудочной железы и выделение желчи, выводят лишний холестерин из крови. Хлоридные («Миргородская», «Моршинская», «Куяльник») усиливают выработку желудочного сока, оказывают слабительное действие. Все описанные эффекты способствуют очистке организма. Но перед тем, как остановиться на той или иной минералке, нужно определиться со своей кислотностью. При повышенной (как правило, сопровождается усиленным аппетитом) подойдут гидрокарбонатные воды, при пониженной (аппетит снижен) — хлоридные. И еще один момент: минеральные воды очень усиливают выделительную способность почек, поэтому, чтобы вместе с вредными веществами из организма не вымывались и полезные микроэлементы, при приеме минералки надо хорошо и разнообразно питаться.

3. «Сочно» завтракаем

По утрам в очистительных целях можно готовить такой сок: 200 г моркови, по 20 г корней петрушки и сельдерея. Почему именно такой состав? Дело в том, что пряный сок сельдерея и петрушки вызывает прилив крови к органам малого таза, за счет чего почки активней работают, и усиливается мочевыделение, а значит, активней выводятся токсины (бонус — у мужчин повышается потенция). Морковный же сок просто выполняет роль жидкости — чтобы почкам было над чем работать, потому что сок сельдерея и петрушки в больших объемах противопоказан. Да и выпить его много вы не сможете. Кстати, морковный сок богат витамином А, который обладает противовоспалительным эффектом. Такой сок лучше не пить женщинам во время критических дней, тем, кто страдает геморроем и простатитом: он увеличивает прилив крови к органам малого таза, а потому могут возникнуть обострения.

4. Запиваем творог клюквенным морсом

В клюкве есть такое вещество, как урсуловая кислота, которая, мягко раздражая печень и почки, усиливает их выделительную способность. Более того, она еще и выполняет роль антибиотика, фактически дезинфицируя обе системы.

Чтобы еще больше усилить работу печени, клюквенный морс оптимально пить с творогом. В нем содержится аминокислота, которая улучшает детоксицирующую функцию печени. Конечно же, важно правильно готовить этот напиток. Возьмите стакан-полтора ягод клюквы, отожмите сок и поставьте его в холодильник. К жмыху добавьте 300—400 мл воды, по вкусу несколько ложек сахара. Ни в коем случае не мед, потому что он при нагревании становится канцерогеном. Вот эту полученную смесь нужно варить в течение 30—40 минут. После того, как отвар остынет, добавляете в него сок. И можно принимать такой напиток вместо с творогом 1 раз в день. Учитывая, что клюквенный морс мягко тонизирует, то не прямо перед сном. Желательно с 3-х до 5-ти дня, так как в это время почки работают активней всего.

Для профилактического очищения достаточно так полдничать 1—2 раза в неделю. Если же есть проблемы с почками или печенью, то тогда 2 недели подряд каждый день. А потом на протяжении месяца пару раз в неделю.

Кому не стоит принимать клюквенный морс, так это тем, кто страдает острым гастритом и язвенной болезнью. Кислоты, содержащиеся в нем, могут вызвать обострение. Чтобы этого не произошло, можно к жмыху вместе с сахаром добавить и крахмал. Получится кисель, к применению которого никаких противопоказаний нет.

segodnya.ua