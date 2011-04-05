Почему ноги сводит судорогами

В зависимости от причины судороги могут быть эпизодическими, случайными – спазмы. У некоторых больных они появляются или усиливаются при действии внешних раздражителей (внезапном громком звуке, уколе тела иглой), при злоупотреблении алкоголем. Судорога может быть в одной мышце или охватывать группу мышц.

Внезапное судорожное напряжение мышц (тоническая судорога) может продолжаться некоторое время (обычно минуту) и часто сопровождается резкой болью. Такая судорога чаще возникает в икроножной мышце после длительной ходьбы, а также во время плавания у вполне здорового человека.

Если судорога возникла во время плавания, следует прекратить движения ногами и произвести разгибание стопы с помощью здоровой стопы. Судорожное сокращение (спазм) мышц голосовой щели, которое может быть вызвано раздражающими газами, запахами, нередко приводит к прекращению дыхания. Спазм мышц артериальных сосудов различных органов вызывает нарушение питания и изменение функций этих органов (например, мозга, сердца и др.). Спазм мышц вызывает внезапный приступ схваткообразных болей (колики).

Обычно судороги – симптом заболевания, поэтому необходимо обратиться к врачу для установления их причины и лечения.

Общие судороги с потерей сознания – симптом эпилепсии. При появлении судорог нужно срочно вызвать врача. До его прихода необходимо создать спокойную обстановку. Уложить больного, чтобы он мог расслабить мышцы. Если нарушено дыхание, необходимо обеспечить приток свежего воздуха или дать кислород из кислородной подушки. В жаркую погоду, чтобы предотвратить обезвоживание организма, дают пить холодную воду, в которую добавлена поваренная соль (1 ч. ложка соли на литр воды).

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