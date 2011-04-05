Кому нельзя кушать изюм

Влияние изюма неоценимо, его полезные свойства заключаются в способности действовать как успокоительное. Кроме того, он положительно воздействует на сердце, легкие, почки, желудочно-кишечный тракт.

Однако следует быть осторожным с данным сухофруктом. В нем содержится в 8 раз больше глюкозы и фруктозы, чем в свежем винограде. Поэтому не всегда свойства изюма, полезные для организма в целом, могут положительно сказываться на здоровье человека, страдающего некоторыми болезнями.

Так, например, его не рекомендуют употреблять при сахарном диабете, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, энтероколитах. Лучше отказаться от изюма и тем, у кого диагностирована активная форма туберкулеза, имеются язвы в ротовой полости, наблюдается ожирение.

medsputnik.ru