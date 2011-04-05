Считается, что лень соседствует со скукой, когда человек томится от отсутствия интереса к окружающему, не хочет действовать. Это душевное состояние, которое характеризуется равнодушием ко всему. Лень: что с ней делать?

"Пустая голова" - один из симптомов того состояния, о котором мы пишем. Однако это не значит, что у ленивого человека нет ни одной мысли, в данном случае речь идет скорее о бессвязном потоке мыслей и идей.

Получается, что начинать отвечать на вопрос, как избавиться от лени, необходимо с приведения головы и ее "содержимого" в порядок. Это даст возможность расставить приоритеты, выделить важные задачи и цели в жизни.

Избавиться от лени, откладывая дела в долгий ящик, невозможно, - тогда как это сделать? Постарайтесь научиться решать важные проблемы вовремя, не рассчитывая на завтрашний день. Если вы почувствовали хандру и слабость, то боритесь с ней самыми радикальными способами, например, физическими нагрузками, спортом.

Старайтесь заниматься серьезными делами по мере их поступления, сразу же, не тратьте время на ерунду, которая не приносит никакого морального и душевного удовлетворения. Не пытайтесь уговаривать себя, что есть еще время побездельничать.

Держите себя в тонусе, такой настрой подскажет, как избавиться от лени. Очевидно, что вам жизненно необходима мотивация. Никто не заставит вас делать то, к чему у вас душа не лежит. Ищите причины вести активный образ жизни самостоятельно, без сторонних подсказок.

Как узнать лень и избавиться от нее?

Лень – это прежде всего неспособность заставить себя совершить что-либо необходимое. Следовательно, проблема с ленью связана с отсутствием воли. Но с этим можно бороться. Волю необходимо развивать, тренировать, не давать ей возможности атрофироваться.

Чтобы избавиться от лени и понять, как ее побороть, необходимо разобраться со страхом, являющимся одной из основных причин безделья.

Человек часто боится в процессе решения какого-либо дела столкнуться с трудностями и сложными проблемами, потому сознательно или несознательно дистанцируется от него. Поэтому необходимо научиться ставить перед собой еще и реальные цели, чтобы не разочаровываться.

Один из эффективных способов избавления от лени – это умение доводить любые дела до конца. И неважно, что результат может быть не тем, который вы ожидали получить изначально, главное, что вы попытались сделать все возможное, приложили усилия, а значит – побороли в себе лень.

medsputnik.ru