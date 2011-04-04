В России - 20 тысяч сёл "без жителей"

В России за 8 лет количество населенных пунктов "без жителей" увеличилось почти до 20 тис.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил руководитель Росстата Александр СУРИНОВ, подводя первые итоги всероссийской переписи, прошедшей в октябре 2010 года.

«У нас выросло количество сельских населенных пунктов, где нет населения. Если в прошлую перепись у нас было более 13 тис. таких населенных пунктов, то сейчас результаты переписи зафиксировали 19,4 тис. – это приличный рост», - сказал А.СУРИНОВ.

Он отметил, что также увеличилось количество населенных пунктов, где проживает менее 10 человек – с 34 тыс. до 36,3 тыс.

По его словам, за 8 лет население России уменьшилось на 2,2 млн. человек и составляет 142 млн. 905,5 тыс. человек.

«Все это прогнозировалось, и эксперты понимали, что других результатов быть не может», - сказал он.

А.СУРИНОВ отметил, что в России проживает женщин больше на 10 млн., чем мужчин. Также сохраняется незначительная тенденция к урбанизации населения. Так, количество городского населения увеличилось на 0,3%.

Глава Росстата сообщил, что продолжается отток населения с Дальнего Востока и Сибири. При этом продолжает расти количество жителей Центрального федерального округа, прежде всего за счет Москвы и Санкт-Петербурга, а также республик Северного Кавказа.

По его словам, результаты переписи продолжают анализировать, и они будут обнародованы позже.