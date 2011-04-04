Немецкий ученый, основатель немецкого Фонда предупреждения болезней и информационной поддержки здоровья Йорг Шпитц написал книгу "Раковые клетки не любят Солнце", в которой требует пересмотреть отношение к витамину D, который образуется в организме под действием солнечных лучей, пишет Der Standard."Солнце не вызывает рак, а наоборот, защищает от него", - заявляет ученый.

В своей книге Шпитц прямо опровергает распространенное мнение, что солнечные лучи способствуют росту злокачественных опухолей. "Солнечный свет является профилактикой и даже средством против рака, - заявляет он. - Раковые клетки могут образовываться и размножаться, только если в организме не функционируют контрольные механизмы. Витамин D самым существенным образом поддерживает эти процессы - причем на всех стадиях развития рака". Он призывает избегать демонизации солнца, однако также продолжительного воздействия прямых солнечных лучей.

Шпитц также подчеркивает роль витамина D в иммунной системе, ссылаясь на пример Японии, где в порядке эксперимента зимой школьникам давали искусственно синтезированный витамин. В экспериментальной группе по сравнению с контрольной заболеваемость вирусом гриппа A оказалась на 70% ниже. "Витамин D, - поясняет ученый, - позволяет иммунным клеткам лучше распознавать врагов и включать механизмы защиты".

Шпитц считает большой ошибкой контакты с солнцем исключительно во время летнего отпуска и выступает за регулярное пребывание на солнце ежедневно примерно по 15 минут. "Более точные рекомендации будут зависеть от типа кожи, широты нахождения, времени суток и сезона. Не стоит также забывать, напоминает он, что одежда, чрезмерно защищающая от солнечных лучей, а также солнцезащитные кремы в значительной мере блокируют синтез витамина D", - заявляет ученый.

Напомним, ранее сотрудники института медицины США пришли к выводу, что витамин D, помимо способствования в развитии костей и мышц, также крайне полезен при лечении рака, болезней сердца и аутоиммунных заболеваний и диабета.

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