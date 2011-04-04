Эти лекарства приводят к импотенции

Тот, кто ежедневно глотает болеутоляющие, скорее всего, рано или поздно дойдет до таблеток для укрепления эрекции, поскольку популярные анальгетики приводят к импотенции, сообщается на сайте газеты Die Welt.

По оценке экспертов, около 4,5 млн мужчин в Германии имеют проблемы с эрекцией. К физическим причинам, таким как склероз сосудов, диабет, лишний вес или курение, добавляются психические раздражители. В возрастной группе до 35 лет преобладают стресс и депрессии.

Чего многие не знают: ослаблению эрекции или потере либидо способствуют многочисленные лекарства. Почти все препараты, используемые врачами от высокого давления (бета-блокаторы, ингибиторы АПФ или антагонисты кальция), негативно сказываются на эрекции. Антидепрессанты или другие психотропные средства могут привести к нарушению эякуляции или потере либидо.

Однако в первую очередь вызвать импотенцию могут медикаменты, которые вторгаются в мужской гормональный баланс, сообщает Journal of Sexual Medicine. Это касается финастерида и дутастерида - препаратов, которые используются для лечения предстательной железы. Финастерид под наименованием "пропесия" применяется также для лечения преждевременного облысения.

Но, видимо, распространенные анальгетики также могут привести к нарушениям эрекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные в Journal of Urology. Согласно этим данным, 35% всех мужчин, которые регулярно - трижды в день пять дней в неделю на протяжении 100 дней - принимали анальгетики, жаловались на проблемы с эрекцией. Все эти мужчины принимали так называемые нестероидные антиревматики.

К ним относятся такие болеутоляющие средства, как ибупрофен, диклофенак, напроксен, пироксикам, а также ацетилсалициловая кислота, содержащаяся в аспирине. Ученые пока не могут объяснить обнаруженную связь между приемом болеутоляющих средств и наступлением проблем с эрекцией, добавляет корреспондент.

ami-tass.ru