Число жертв землетрясения в Японии превысило 28 тыс людей

Число погибших и пропавших без вести в результате разрушительного землетрясения и последовавшего за ним цунами в Японии превысило 28 тысяч человек, передает РИА “Новости” со ссылкой на телеканал NHK.

Согласно последним данным японской полиции, жертвами стихии стали 11 тысяч 734 человека. При этом в списках пропавших без вести числятся 16 тысяч 375 человек.

Разрушительное землетрясение произошло на северо-востоке Японии 11 марта, вызвав цунами высотой более 10 метров. После землетрясения и цунами на АЭС "Фукусима-1" произошла серия аварий, вызванных выходом из строя системы охлаждения. На АЭС было зафиксировано несколько утечек радиации. Позднее стала появляться информация об обнаружении в ряде районов Японии радиоактивных элементов, в частности, изотопов йода и цезия, в воздухе, морской и питьевой воде, а также в продуктах питания. В настоящее время зона отчуждения вокруг АЭС "Фукусима-1" составляет 20 километров, а жителям в радиусе 30 километров от станции рекомендовано покинуть свои дома.