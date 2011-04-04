Красный перец - для роста волос

В настойке красного перца содержится капсаицин - жгучее вещество, которое оказывает раздражающее действие на периферические нервные окончания, увеличивая приток крови к поражённой области. За счёт раздражения волосяных фолликулов волосы действительно начинают быстрее расти, но состояние здоровья волос настойка никак не улучшает. Чтобы усилить эффект, после втирания настойки накройте голову плёнкой и наденьте тёплую шапочку. Кстати, пользоваться настойкой нужно с осторожностью. Во-первых, наносить её нужно именно на корни, а не на сами волосы - иначе они станут сухими и их придётся долго восстанавливать. Во-вторых, использовать настойку можно не чаще 1-2 раз в неделю, втирая небольшое количество, в противном случае можно получить ожог кожи головы. А в-третьих, окрашенные волосы после использования настойки начинают «линять».

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