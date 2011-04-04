Чем полезен девясил

Целительные свойства девясила высокого были известны еще с глубокой древности. И у нас, на Руси, считалось, что излечивает он от самых тяжелых болезней и придает жизненных сил. Основное направление лечебного действия девясила – это улучшение работы желудка и кишечника. Применение данного лекарственного растения показано при вялом пищеварении, отсутствии аппетита, недостаточной массе тела.

Доказано, что препараты, полученные из вытяжки корней девясила, заживляют даже язву, регулирует перистальтику кишечника, содержание пепсина и соляной кислоты в желудке. Под влиянием девясила усиливается кровообращение в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, нормализуется перистальтика кишечника и его секреторная активность. Вместе с общим антисептическим эффектом, а также со свойством оптимизировать выведение желчи, девясил оказывает неоценимую помощь всему желудочно-кишечному тракту.

Основную лекарственную ценность играет не наземная часть растения (хотя иногда применяют и листья, и его желтые, похожие на подсолнечник, цветы), а корневище с корнями. Вымытые, измельченные и высушенные корни можно хранить в сухом месте до трех лет: помещенное в тканевый или бумажный мешочек, в стеклянную банку, сырье не потеряет своей ценности.

Применяют настой или отвар девясила при всех заболеваниях дыхательных путей. Это прекрасное противовоспалительное и отхаркивающее средство. В комплексной терапии лечения бронхита, пневмонии, катара, трахеита и даже туберкулеза это лекарственное растение дает выраженный отхаркивающий эффект и ускоряет отхождение слизи.

Отвар из корней девясила:

- одна столовая ложка сырья, 250 мл горячей воды Кипятить 10-15 минут, оставить на полчаса, процедить и употреблять по 1 столовой ложке 3 раза в день до еды.

Настой готовят из расчета тех же пропорций, но не кипят, а просто настаивают в термосе. Принимают теплым по третьей части стакана три раза в день за минут 30-40 до еды, добавляя мед по желанию. Вкус и аромат у таких напитков своеобразный – пряный, горьковатый, благодаря содержанию большого количества эфирных масел.

В народной и альтернативной медицине корень девясила пользуется особой популярностью не зря. Ведь он относится к тем немногочисленным растениям, с помощью которых можно лечить практически любые заболевания. Его используют в качестве кровоочистительного, ранозаживляющего средства. Применяют наружно при сыпях, дерматитах и трудно заживающих ранах, а внутрь при головных и сердечных болях с повышенным давлением, атеросклерозе и многих других заболеваниях.

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