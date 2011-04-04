Какое давление опасней – высокое или низкое?

В течение суток, давление немного колеблется даже у здоровых людей. Нарушение аппарата, регулирующего сосудистый тонус является одной из причин. На почве инфекционных заболеваний язвы, авитаминоза может развиваться гипотония. В большинстве это относится к людям среднего возраста.

Гипотония к старости может перейти в гипертонию. С возрастом на стенках сосудов откладывается слой холестерина. По словам врачей, перепады давления опаснее всего – от низкого к высокому и наоборот. Если есть такие перепады, следует срочно обратиться к врачу и пройти полное обследование.

Врачи рекомендуют пить гипертоникам зеленый чай, а гипотоникам черный сладкий чай. Утром хорошо пить воду с соком лимона, а также пить стакан из свежих фруктов перед обедом – это тонизирует обмен веществ. Можно съедать в день по дольке шоколада.

Лучше всего есть горький, темный шоколад, который богат химическими соединениями, способствующие улучшению мозгового кровообращения. Необходимо употреблять отвар тмина, фенхеля, благодаря которым снижается головная боль. Отвар мелиссы считается лучшим средством для весеннего тонуса сосудов.

doctor-prof.ru