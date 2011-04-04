Новые методы лечения воспалений лёгких у детей

09:34, 04 апреля 2011
Зарубежные новости
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Несложная операция

Хроническое заболевание лёгких. Такой диагноз ставится многим детям. По поводу лечения данного заболевания нет единого мнения. Чем и как лечить: иньекциями, таблетками, ингаляциями, ваннами?

Дети легко простужаются, заболевают и некоторые практически не бывают здоровыми. Постоянные головные боли, быстрая утомляемость, отставания в физическом развитии могут быть причинами воспаления лёгких.

Временное улучшение после лечебного массажа, пребывания в санатории – это не выход.

Нужно найти причину хронического заболевания лёгких. Не исключается и наследственный фактор. Если во время беременности мама перенесла вирусные инфекции или простуду, то они тоже могут способствовать развитию воспаления лёгких. До некоторого времени болезнь может не проявляться. Мы привыкли к традиционным методам лечения, но, к сожалению, с помощью прослушивания и рентгеновских снимков не всегда можно найти поражённый участок лёгкого.

Новые методы диагностики более точные. Введение в лёгкие контрастного вещества при помощи новых методов: компьютерной томографии, гаммасцинтиграфии, бронхографии, бронхоскопии переносится детьми легко.

Бронхография позволяет увидеть на снимке мельчайшие поражённые участки лёгкого.

Торакоскопия – операция, при которой делаются надрезы величиной в 5мм, вводится телескоп, позволяющий хирургу видеть на экране то, что он оперирует. Такие операции длятся около часа, удаляется нерабочая, инфицированная часть лёгкого. Дети подобные операции переносят легко.

newsland.ru

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