Кухонное полотенце - враг здоровья

Обычное кухонное полотенце, лежащее рядом с раковиной, может стать настоящим убийцей. В 9 из 10 домов полотенца таят в себе опасный уровень микробов, вызывающих расстройства желудочно-кишечного тракта, показало британское правительственное исследование. Из этого эксперты сделали вывод: многие люди больше рискуют отравиться, используя полотенца, нежели, питаясь в заведениях общепита, пишет The Independent.

Британское Агентство по охране здоровья специально проверило в ресторанах кухонные полотенца и выяснило: 56% из них содержали кишечную палочку и организмы, вызывающие листериоз.

Кстати, анализ 100 кухонных полотенец, которыми пользовались дома, выявил еще более высокий уровень опасных бактерий. В связи с чем эксперты советуют регулярно стирать полотенца и не оставлять их рядом с мойкой.

Напомним: попадание кишечной палочки в организм может спровоцировать кроме кишечного расстройства и перитонита, кольпит, хронический бактериальный простатит и даже менингит у новорожденных. А листериоз характеризуется преимущественным поражением лимфоидной ткани и нервной системы.

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