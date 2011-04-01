Землетрясение магнитудой 5,9 произошло сегодня на Крите
17:31, 01 апреля 2011Зарубежные новости
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Сообщений о пострадавших нет
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло сегодня на греческом острове Крит, сообщает РИА Новости» со ссылкой на глобальный мониторинг Геологической службы США (USGS).
Эпицентр землетрясения находился в 122 километрах к северо-востоку от города Ираклион на Крите и в 350 километрах юго-восточнее Афин.
Сообщений о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.
Жители Каира ощутили небольшие подземные колебания. Эту информацию подтвердили жители сразу нескольких районов египетской столицы.
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