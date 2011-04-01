Землетрясение магнитудой 5,9 произошло сегодня на Крите

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло сегодня на греческом острове Крит, сообщает РИА Новости» со ссылкой на глобальный мониторинг Геологической службы США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился в 122 километрах к северо-востоку от города Ираклион на Крите и в 350 километрах юго-восточнее Афин.

Сообщений о пострадавших и материальном ущербе пока не поступало.

Жители Каира ощутили небольшие подземные колебания. Эту информацию подтвердили жители сразу нескольких районов египетской столицы.