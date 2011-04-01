В Японии из-за радиации нельзя собрать и захоронить тела людей

Угроза радиации не позволяет властям Японии собрать и захоронить около тысячи тел людей, погибших при землетрясении и цунами 11 марта в районе АЭС "Фукусима-1".

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство «Киодо», по данным источника в полиции, «после смерти людей их тела были подвергнуты сильному воздействию радиации». Информацию частично подтверждают эксперты, которые зафиксировали наличие повышенного уровня радиации в теле погибшего в поселке Окума, который расположен в пяти километрах от аварийной АЭС "Фукусима-1".

В настоящий момент местные власти решают, что делать с зараженными радиацией телами погибших. Есть опасения, что сотрудники полиции, врачи и родственники, приходящие на опознание в моргах, могут подвергнуться радиоактивному заражению.