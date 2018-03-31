ТОП-5 весенних проблем со здоровьем. Как избавиться

Усталость, сонливость, перепады настроения, бледный вид — вот верные «спутники» первого весеннего месяца. Причин у такого состояния несколько — это и гиповитаминоз, ведь организм уже исчерпал накопленные за лето витамины, и резкие перепады атмосферного давления, которые бьют по артериальному давлению. Поэтому мы решили рассказать о том, как помочь своему организму справиться с весенними проблемами, чтобы в полной мере насладиться долгожданным потеплением.

ГАСТРИТ

Выход из зимнего стиля жизни дается нелегко органам ЖКТ. Прежде всего потому, что зимой мы питаемся тяжелой пищей, а с началом весны стараемся переключиться на более легкие, растительные продукты. Организм тут же начинает сопротивляться, и появляются признаки гастрита: боль, дискомфорт и тяжесть, возникающие в верхней части живота (чаще после еды). Если не обратить на это внимание, может развиться язва. Поэтому при этих симптомах обратитесь к гастроэнтерологу. Он выпишет вам препараты, блокирующие кислотность, и антибиотики (поскольку в обострении гастритов виновата бактерия Хеликобактер пилори). Из рецептов народной медицины можно порекомендовать облепиховое масло (1/2 дес. л за полчаса до еды 5 раз в день, в течение 2-х недель) и настои цветов календулы и корня аира (по 50 мл за час до еды 4 раза в день). Кроме того, важно помнить, что негативные эмоции — прямой путь к болезням ЖКТ. Поэтому не забывайте в этот период попить чаи на основе мяты и мелиссы.

ГИПОВИТАМИНОЗ

В марте многие из нас чувствуют слабость, быструю утомляемость, снижение работоспособности. Все это признаки гиповитаминоза — нехватки витаминов. На первом месте — дефицит витамина С, на втором — группы В, на третьем — А. Чтобы восполнить потери аскорбинки, нужно в день съедать на выбор: 300 г квашеной капусты, 3 апельсина, 5—6 мандарин, 1—2 киви. Витамин А поставляют овощи оранжевого и красного цвета (например, в день можно съесть 1 кг моркови, 1,5 кг сладкого перца), желток яиц (3 шт.) и печень (300 г). Витамина В1 много в свинине, бобовых, отрубном хлебе. Дети больше других гиповитаминозов подвержены дефициту витамина D (кальциферола). Это связано как с тем, что они недополучают витамин с пищей, так и с тем, что им не хватает солнца. Дело в том, что кальциферол нормально усваивается только при наличии ультрафиолета. А этот витамин регулирует усвоение кальция и фосфора — главных строительных микроэлементов костей. В результате у детей развивается рахит — заболевание, проявляющееся деформацией скелета. Есть недостаток витамина D в зимне-весенний период и у взрослых людей. У них истончаются кости, они становятся склонными к переломам, особенно в пожилом возрасте. Это состояние называется остеопороз. Кроме питания (кальциферолом богаты молоко, масло, печень трески, рыбий жир), помочь бороться с недостатком кальциферола «и стару и младу» поможет солярий или «синяя» лампа.

ПОЛЛИНОЗ

Уже сейчас появились котики, а совсем скоро будут первые цветы. Вся эта красота может вызвать аллергию. Поэтому, если вы аллергик, готовьтесь к весенней «атаке» заранее. Затяните окна марлей или поставьте антимоскитные сетки, которые нужно ежедневно протирать влажной губкой; увлажняйте шторы и занавески; поставьте в квартире любые емкости с водой или используйте очиститель воздуха с увлажнителем. После возвращения домой принимайте душ и обязательно мойте волосы. Промывайте носоглотку водой и смазывайте слизистую носа детским кремом. Если у вас есть домашние животные, их тоже придется часто купать. На длительные прогулки выходите после дождя, когда большая часть пыльцы прибита к земле. И перестаньте сушить белье на балконе, ведь пыльца оседает и на нем.

ДАВЛЕНИЕ

Артериальное давление чутко реагирует на перепады атмосферного. А так как они часто случаются весной, то может обостриться гипо- и гипертония, а также вегетососудистая дистония. Чтобы помочь себе в этот период, постарайтесь высыпаться. Также в течение дня контролируйте давление, чтобы оно не превышало 140—90 мм рт. ст. Если же у вас пониженное давление — самое время заняться бегом, начать кататься на велосипеде или пойти на занятия по фитнесу. По вечерам и гипо-, и гипертоникам можно принимать контрастный душ (но не позже 20.00, чтобы не перевозбудить организм) — он тренирует сосуды.

СУХАЯ КОЖА

В весенний период наш организм страдает от недостатка витаминов. А на кожу прежде всего влияет дефицит витаминов группы В. Именно из-за него в уголках губ появляются язвочки, а кожа лица и головы начинает сильно шелушиться. Чтобы восполнить недостаток В-витаминов, ешьте любые отруби (пшеничные, ржаные, ячменные, рисовые, гречишные). Также кожа сохнет из-за потери влаги. Чтобы помочь ей, выпивайте ежедневно 1,5—2 литра обычной, негазированной воды. Также в течение дня, особенно если вы работаете в офисе, где воздух пересушен, распыляйте на лицо термальную воду. А вечером протирайте его липовым настоем. Чтобы его приготовить, 1 ст. л. сушеных цветов липы залейте кипятком. Через 10—15 минут воду слейте и добавьте в нее капельку меда. Протрите лицо с помощью ватного диска, а кожа пусть высохнет сама. Затем нанесите легкое увлажняющее средство. Для сухой кожи используйте крем с оливковым маслом. На смешанную и нормальную кожу следует наносить легкий крем, на основе гиалуроновой кислоты или глицерина. А для жирной достаточно легкого геля.

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