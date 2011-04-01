Медь - лучший антисептик

Британские и американские ученые в результате своих последних исследований опровергли миф об уникальных свойствах серебра в качестве антисептика. На самом деле, никто не собирается «отнимать лавры» победителя микробов у серебра, однако свойства этого метала, по словам ученых, превзошла медь.

Специалисты выяснили, что антисептические показатели меди являются более продолжительными и эффективными. К ее свойствам проявляют высокую чувствительность кишечная и туберкулезная палочки, грибки, стафилококк и вирусы гриппа.

Исходя из этого, очевидно, в скором времени клиники мира начнут переходить на медные медицинские инструменты.

likar.info