На «Фукусиме-1» не хватает дозиметров

Администрация японской АЭС «Фукусима-1» признала, что на всех участников проводящейся там аварийной операции не хватает индивидуальных дозиметров, и обязалась исправить положение.

Как сообщает «Газета.ру», оператор станции TEPCO сделал это заявление после того, как сотрудники станции выразили недовольство. По данным компании, на АЭС хранилось примерно 5 тысяч индивидуальных дозиметров, которые звуковым сигналом предупреждают о приближении к опасному уровню облучения, но большинство из них вышли из строя после мощного цунами, обрушившегося на станцию 11 марта.

Сейчас в зоне восстановительных работ имеется всего лишь 320 индивидуальных дозиметров, при том что в некоторые дни на АЭС работают до 800 человек. Поэтому, как сообщила администрация станции, она пошла на изменение внутренней инструкции по проведению работ.

Теперь в некоторых случаях допускается, что дозиметр имеется только у начальника, если он, например, руководит операциями в зонах с невысоким уровнем радиации. Это решение не противоречит японскому законодательству.

«Однако некоторые сотрудники выразили беспокойство такой ситуацией, и мы приняли решение выдать дозиметры всем без исключения», – заверил представитель компании.

Тем временем, для срочной откачки воды с чрезвычайно высоким уровнем радиации, переполнившей циркуляционные системы в турбинных залах четырех наиболее проблемных реакторов АЭС «Фукусима-1», и такой же воды, скопившейся в туннелях вблизи зданий энергоблоков, решено построить новый резервуар. Такой план, как пишут японские СМИ, одобрен в Кабинете министров Японии с учетом рекомендаций японских и американских экспертов.

Детальная проработка этого проекта уже начата, речь идет о перекачке 20 тысяч тонн воды с высоким уровнем радиации в новое сооружение, которое предстоит построить на территории станции. Этот же резервуар предполагается использовать для фильтрации этой воды с помощью специальных химических реагентов, после чего она вновь будет подаваться в системы реакторов. Такими технологиями располагает, как утверждают СМИ, французская компания, чьи специалисты уже находятся в Японии.

Одновременно рассматриваются варианты использования в районе АЭС морского танкера и крупного плавучего резервуара – технического острова. Однако они пока не утверждены из-за недостаточной глубины дна, а также из-за проблем с подходящими причалами вблизи самой станции.

В пятницу японское Агентство по атомной и промышленной безопасности опровергло распространенные им же данные о резком снижении содержания изотопов йода-131 в морской воде у АЭС «Фукусима-1». Ранее агентство сообщило, что концентрация изотопов йода-131 у АЭС заметно снизилось, однако «норма по-прежнему превышена в 2175 раз».

Теперь эта цифра будет скорректирована, но пока неизвестно в какую сторону. В четверг, по данным того же ведомства, этот показатель превышал установленный местным законодательством предел в 4385 раз.