Индия по количеству населения может перегнать Китай

Население Индии выросло до 1,2 миллиарда человек, а это значит, что к 2030 году по демографическим показателям эта страна может перегнать Китай – самую многолюдную нацию в мире.

Как сообщает CyberSecurity, опубликованные 31 марта результаты переписи показывают, что жители Индии составляют 17% численности населения планеты. Эта цифра близка к сумме населений США, Индонезии, Бразилии, Пакистана, Бангладеш и Японии.

За последнее десятилетие демографическая картина Индии расширилась на 181 миллион человек.

В процентном соотношении в 2011 году на тысячу новорожденных мальчиков приходится около 914 девочек, и это самый низкий показатель со времени обретения Индией независимости. Такой показатель отражает традиционное предпочтение, оказываемое в индийском обществе сыновьям. Именно поэтому для снижения количества абортов в Индии действует запрет на определение пола ребенка до рождения.

Данные переписи также свидетельствуют о повышении уровня грамотности населения на более чем 9%. Самым густонаселенным штатом Индии стал Уттар-Прадеш, где проживает 199 млн. человек.

Справка УНИАН. Китай - одна из наиболее густонаселенных стран Земного шара. Каждый пятый житель Земли – живет в Китае.

Согласно переписи 2000 года, население Китая составляло 1,2 млрд. К концу 2006 г. оно увеличилось до 1,314 млрд., а в 2007 г. уже составляло 1,329 млрд., отмечает Википедия.