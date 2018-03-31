Сигналы тела: если тянет на солёное или сладкое

Как часто вы ловите себя на внезапном желании съесть что-нибудь сладенькое, соленое, кислое и так далее? Специалисты считают, что эти своеобразные сигналы тела посылаются нам организмом неспроста…

Организм всегда дает знать своему владельцу о каких-то неполадках в работе внутренних систем, посылая те или иные сигналы тела. Это могут быть, например, дискомфортные, болезненные ощущения. А могут быть и внезапные пищевые прихоти. Нередко они возникают из-за нехватки определенного вещества, а иногда свидетельствует о начале серьезного заболевания.

Шоколад

Довольно часто женщинам хочется сладкого во время предменструального синдрома или при климаксе. Но одно дело съесть два-три кусочка от шоколадной плитки и совсем другое – съесть целую и не насытиться. Некоторые специалисты полагают, что чрезмерная тяга к сладкому, возникающая в преддверии месячных или при климаксе, свидетельствует о дисгормональных нарушениях, и требует соответствующей коррекции.

Очень многие женщины используют шоколад как антидепрессант: этот продукт содержит алкалоиды, повышающие уровень серотонина в организме. Обратите внимание на свое психологическое состояние: возможно, налегая на шоколад, вы пытаетесь «заесть» серьезные проблемы? Избыточная тяга к сладкому часто появляется в ответ на эмоциональную неудовлетворенность – это бессознательное желание сделать себе подарок и поднять настроение. Если не разобраться вовремя в своих чувствах, можно очень быстро набрать лишние килограммы.

Некоторые специалисты полагают также, что сладкого хочется орагнизму, чрезмерно зараженному паразитами.

Солененькое

Одни женщины признаются, что хочется сладкого, других вдруг тянет на солененькое. Но если вам хочется соленого, это совсем не обязательно означает беременность. Подобное желание может свидетельствовать о сильном стрессе, который вы переживаете: из-за нервных переживаний и усталости организм особенно остро нуждается в природных минералах и солях. Чтобы обеспечить его всем необходимым, налегайте на несоленые орехи, злаки, фрукты и овощи.

Сильное желание есть соленые продукты может говорить и о том, что в организме имеется очаг инфекции (особенно патология мочеполовой сферы). Чрезмерную тягу к соленому можно уменьшить, употребленяя в пищу козье молоко, рыбу и морскую соль.

Кофе

Постоянная тяга к кофе сигналит о попытках взбодриться. Но гораздо более эффективное средство от сонливости - это железо, белок и фолиевая кислота. Так что, вместо того, чтобы пить очередную чашку кофе, лучше съешьте вареное яйцо. Также помогают держать организм в тонусе красное мясо, рыба.

Горькое и острое

Желание есть горькую пищу часто возникает при интоксикации организма. А вот остренького хочется при нарушении секреторной и эвакуаторной функций желудка.

Если в последнее время вы стали есть больше жирной пищи, то организм может «требовать» перца или чеснока для стимуляции пищеварения. Но если рацион в последнее время существенно не изменялся, то это может сигнализировать о нарушении липидного обмена.

Жирная пища

Если пристрастие к жирной пище появилось внезапно, а не является результатом привычки, то оно может быть симптомом нехватки кальция или жирорастворимых витаминов. Чрезмерная тяга к жирной пище возникает и при соблюдении длительной диеты с ограничением жиров, при повышенных физических нагрузках, а также при некоторых заболеваниях (ожирение, болезнь Иценко-Кушинга и др).

Мучное и сладкое

Требуя макарон, картошки или сладких булочек, организм сообщает о том, что ему срочно необходимы углеводы. Необоримая тяга к конфетам может означать, что в организме снизился уровень хрома, регулирующего уровень энергии. Для восполнения углеводного запаса лучше избегать сладостей, используя "правильную" глюкозу из фруктов, цельнозерновой муки и коричневого риса. А недостаток хрома компенсируют брокколи, картошка, индейка и апельсины.

Что-нибудь этакое

Если появляется необычное желание съесть что-нибудь несъедобное (мел, глина), целесообразно пойти к врачу и обследоваться. Вполне вероятно, что столь своеобразная прихоть объясняется банальной анемией, которую несложно устранить с помощью лекарственных препаратов. Врач также может порекомендовать необходимую диету, к примеру, с повышенным содержанием железа (мясо, рыба, птица, морская капуста, зеленые овощи, черешня).

В некоторых случаях вкусовые пристрастия изменяются при наличии какой-либо опухоли в организме, когда растущая новая ткань требует активного поступления веществ, необходимых для ее размножения ее клеток. При опухоли щитовидной железы может возникать страстная тяга к йодсодержащим продуктам (морской капусте, рыбе, суши). А при раке желудка больные вдруг начинают испытывать отвращение к мясу и рыбе. При патологии кишечника очень хочется употреблять белокочанную капусту, а при гиперхолестеринемии – яблоки.

Голова болит

Нередко причинами головной боли оккзываются не соматичесие факторы, а внешние. К ним относятся:

- злоупотребление некоторыми продуктами: например, сыр, шоколад, кока-кола или слишком жирная еда могут повысить давление и вызвать головную боль.

- вредные привычки: алкоголь, курение и малоподвижный образ жизни могут вызывать головокружение, боль и застаивание крови.

- запахи, температура воздуха, а также аксессуары, давящие на рефлекторные точки.

- переутомление, неудобная поза во время работы, перенапряжение зрения: чтобы избежать головной боли на рабочем месте, как можно чаще устраивайте себе десятиминутные перерывы, пишет Медикфорум.

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