Апельсин - от всех недугов

Дивный аромат и замечательные вкусовые качества апельсина далеко не все его достоинства. Незаурядная медицинская ценность этого душистого представителя рода цитрусовых – признанный факт. Апельсины полезны для организма в целом и для пищеварительной, эндокринной, сердечно-сосудистой и нервной систем, в частности. Кроме того, апельсин нашел свое применение в стоматологии, косметологии и ароматерапии.

Впечатляет также перечень витаминов и микроэлементов, которые содержатся в апельсине. Этот фрукт богат витаминами А, В1, В2, РР и различными микроэлементами. Но главное достоинство апельсина, как и всех цитрусовых – это витамин С. В 150 граммах апельсина содержится 80мг-ов аскорбиновой кислоты, которые и покрывают суточную потребность человека в витамине С. При недостатке витамина С развивается так называемый синдром хронической усталости, падают работоспособность и настроение, постепенно тянет ко сну, а частые простуды не дают покоя. Регулярный прием апельсинов, богатых витамином С и наличие в Вашей квартире благоухающих апельсиновых корок помогут вернуться к полноценной жизни и пополнят ее манящим ароматом здоровья и хорошего настроения.

Апельсин обладает еще и жаропонижающим действием. Об этом его свойстве знали еще в глубокой древности. И надо сказать, что рецепт приготовления жаропонижающего средства из апельсина не претерпел каких-либо изменений. Все очень просто: 3-4 дольки апельсина заливают пятидестью миллилитрами кипяченной воды комнатной температуры и настаивают в течение тридцати минут. Прием такого ароматного лекарства поможет сбить высокую температуру.

Еще эти оранжевые плоды способны устранить многие проблемы, связанные с деятельностью пищеварительной системы. При гастрите с пониженной секрецией желудочного сока специалисты рекомендуют применять свежевыжатый апельсиновый сок по 100 миллилитров 3 раза в день. Этот рецепт может быть использован для выведения шлаков.

Диетологи утверждают, что несколько апельсинов в неделю – отличное средство профилактики артрита. Апельсины незаменимы и в деле профилактики многих стоматологических недугов. И опять все дело в высоком содержании витамина С, который уничтожает бактерии, вызывающие кариес и воспаление десен. А входящий в состав апельсинов кальций, сделает все возможное, дабы обеспечить достойную прочность зубов.

Для борьбы с мигренью используют следующий рецепт: неочищенные от кожуры апельсины, хрен и тимьян (он же «урц») пропускают через мясорубку, в полученную массу добавляют 5-6 столовых ложек коньяка, после чего тщательно все перемешивают. Четырехкратный прием сорока граммов такого коктейля в течение дня предотвратит очередной приступ мигрени!

Интересно, что в некоторых азиатских странах апельсин считается незаменимым компонентом противопохмельного средства. Для его приготовления используют свежий апельсиновый сок и желток сырого куриного яйца. Говорят, что такая «микстура» возвращает человека к трезвой жизни.

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