В Японии - новое землетрясение

На северо-востоке Японии произошло новое землетрясение, магнитуда которого составила 6,2 балла.

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,2 Новое землетрясение магнитудой 6,2 произошло в четверг, 31 марта, к востоку от префектуры Мияги на северо-востоке Японии.

Подземные толчки были зафиксированы в 16:15 по местному времени (10:15 по Киеву), сообщает сайт Геологической службы США.

Эпицeнтр располагался в 126 километрах к северо-востоку от города Сендай. Очаг землетрясения залегал на глубине 39,6 километра.

Предупреждение об угрозе возникновения цунами объявлено не было.

Между тем число жертв разрушительного землетрясения 11 марта на северо-востоке Японии и последовавшего за ним цунами, по последним данным, достигло 11417. Список пропавших без вести несколько уменьшился и теперь составляет 16273 человека.

По данным властей Японии, прямой ущерб от землетрясения 11 марта оценивается в сумму от 16 до 25 триллионов иен (от 200 до 312 миллиардов долларов). После землетрясения и цунами на АЭС Фукусима-1 произошла серия аварий, что привело к масштабной утечке радиации.

tsn.ua