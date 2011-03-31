В Японии больницы не принимают больных с радиацией, даже детей

В Японии в префектуре Фукусима некоторые больницы и приюты отказываются принимать граждан, не имеющих сертификата об отсутствии радиационного заражения.

В частности, об отказе в медицинском обслуживании рассказал Такаюки Окамура, который проживал в 30-километровой зоне эвакуации вокруг аварийной АЭС «Фукусима-1». По его словам, больница, в которую он привел свою 8-летнюю дочь с жалобами на сыпь, отказалась лечить девочку на основании того, что у нее не было сертификата об отсутствии радиационного заражения.

Власти префектуры Фукусима начали обследования граждан на предмет радиационного заражения 13 марта, т.е. через два дня после землетрясения, которое привело к ряду аварий на АЭС. 17 марта началась выдача сертификатов, на основании которых начал осуществляться прием жителей эвакуированных районов в приюты. Администрация одного из приютов потребовала от жителей носить специальные значки, которые говорят о прохождении обследования.

В администрации префектуры отмечают, что сертификаты радиационной «чистоты» были введены для того, чтобы не допустить паники среди эвакуированных. Представитель властей Фукусима отметил, что количество людей, которым нововведение приносит пользу, гораздо больше тех, кто испытывает неудобства.

Сведений о том, что у кого-нибудь из эвакуированных был зафиксирован повышенный уровень радиационного облучения, не поступало.

Из-за землетрясения и спровоцированного им цунами на АЭС «Фукусима-1» вышли из строя системы охлаждения реакторов, что привело к частичному расплавлению топливных стержней и выбросов радиоактивных элементов. Так, в морской воде рядом с АЭС содержание радиоактивного йода превышает норму более чем в три тысячи раз. Премьер-министр Японии Наото Кан объявил 31 марта, что в ближайшем будущем АЭС, скорее всего закркроют несмотря на то, что два из шести энергоблоков в результате аварийной ситуации повреждены не были.

ru.tsn.ua