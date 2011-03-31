Пациенты с хронической усталостью вышли на митинг протеста

Около 200 бельгийцев, страдающих синдромом хронической усталости, провели в понедельник акцию протеста в Брюсселе. По мнению протестующих, бельгийское здравоохранение уделяет недостаточное внимание их заболеванию.

"Пациенты добиваются признания своих проблем и эффективных методов лечения более двадцати лет. Они считают, что с них довольно, и требуют немедленных мер", - заявил один из участников акции.

Манифестанты потребовали также создать в Бельгии национальный комитет по синдрому хронической усталости, ответственный за выработку независимых и научно обоснованных подходов к лечению этого заболевания.

Участники митинга также выразили поддержку врачу Франсису Куку (Francis Coucke), дело которого рассматривается в настоящее время Медицинским советом Бельгии. Ранее Кук и еще один бельгийский врач Анна-Мари Уйтерспрот (Anne Marie Uyttersprot) были отстранены от практики и приговорены к крупному штрафу за использование незарегистрированных методов лечения синдрома хронической усталости. Медработники назначали пациентам с этим заболеванием терапию иммуноглобулинами.

Синдром хронической усталости – расстройство неясного происхождения, сопровождающееся повышенной психологической и физической утомляемостью, болями в мышцах и суставах, а также депрессией. По оценками пациентских организаций, в Бельгии насчитывается около 1200 пациентов с этим заболеванием.

В последние годы несколько исследователей выдвинули предположение об инфекционном происхождении синдрома хронической усталости. По данным этих ученых, заболевание было связано с ретровирусом XMRV (xenotropic murine leukemia virus-related virus, ксенотропный вирус, связанный с вирусом лейкоза мышей). Однако другим исследовательским группам не удалось воспроизвести доказательства этой гипотезы, так что вопрос о происхождении синдрома хронической усталости остается открытым.

medportal.ru